Covid 19: Všetci umrieme?

Aj takéto myšlienky môžu niektorých prepadnúť pri hororových „jobovkách“ z Talianska. Alarmujúci nie je len veľký počet nakazených, ale aj vysoké percento úmrtnosti.

Ako však vysvetlíme taký obrovský rozdiel medzi úmrtnosťou v Taliansku (11,7%) a povedzme Nemeckom alebo Rakúskom (zhodne cca 0,3%) alebo dokonca štátmi nášho regiónu (na úrovni štatistickej chyby)?

Objavili sa rôzne vysvetlenia od faktoru prestarnutej talianskej populácie, cez zlý zdravotnícky systém až po zmutovanú verziu Covid19. Myslím, že najlepšie a najkomplexnejšie túto tému rozpracovala Jana Tutková vo svojom blogu.

Ja sa domnievam že najpravdepodobnejšia a najlogickejšia odpoveď (hoci možno trochu zjednodušená), je rozdielna metodika pri vytváraní štatistík. Kým niekde sa za obete nákazy rátajú iba ľudia, ktorí nemali žiadnu inú chorobu, v Taliansku zrejme pripísali na vrub Covidu 19 všetkých, ktorí umreli a zároveň boli pozitívne testovaní na vírus. Pritom mohli zomierať na inú chorobu a coronavírus len urýchlil jej priebeh. Tu sú talianske obede v číslach:

0,8 % nemali žiadnu inú chorobu

25,1 % mali jednu chorobu

25,6 % mali dve choroby

48,5 % mali tri a viac chorôb

Dôležitý je aj údaj o priemernom veku tých, ktorí umreli. V Taliansku je to 79,5 roka. Napriek tomu média vytvorili dojem, akoby v iných časoch Taliani ani neumierali. Nikde som nezachytil údaj o tom ako je mortalita v absolútnych číslach povedzme v Lombardií za rovnaké obdobie v ostatných desiatich rokoch. Rozdiel oproti súčasnému stavu by mal výpovednú hodnotu. Ale žiaľ, analytická novinárčina na Slovensku akoby prestala existovať. V poslednom období zachytávam len negatívne správy aké obrovské množstvo ľudí zomiera a ešte zomrie, prípadne ako môžeme zmeniť svet k lepšiemu šitím rúšok.

A tak sa nám tu šíria ďalšie pridružené negatíva, ktoré budú mať sekundárne obete zrejme ešte vyššie, ako samotný Coronavírus. Okrem devastačných vplyvov na ekonomiku vidím obrovské hrozby v ďalších dvoch oblastiach:

ZBYTOČNÁ PANIKA

Domnievam sa, že rovnako nebezpečná ako samotný vírus je aj panika, stres a negatívne emócie, ktoré sa tým vytvárajú. Dokonca už aj svetová zdravotnícka organizácia WHO označuje masívnu záplavu informácií vyvolávajúcich úzkosť termínom „infodémia“. U nás sa tieto vnútorné obavy začali kompenzovať fanatickým velebením rúšok. Politicky ich prikazujú, ľudia ich šijú. Myslím, že ich význam sa zásadne preceňuje a mnohí majú pocit, že s rúškom sú proti vírusu imúnni. Zmysel iste majú pri septických (kýchajúcich) pacientoch a naopak u zdravých ľudí ich niektoré štáty vôbec neodporúčajú (už len z prozaického dôvodu ich nedostatku pre naozaj chorých). Keď sa pozrieme na schopnosť vírusu prežívať na rôznych typoch povrchov, oveľa logickejšie by bolo nosiť rukavice.

ŠTÁTNE ZÁSAHY

Mnohí aplaudujú novej vláde, že ide cez mobilných operátorov sledovať nespratníkov. Štát bude môcť získavať od mobilných operátorov údaje o zákazníkoch a ich pohybe. Ja sa pýtam, aký to bude mať zmysel? Zapíšeme si ľudí, ktorí prišli zo zahraničia a mali by byť 2 týždne v karanténe. A ďalej čo? Máme personálne kapacity na to, aby niekto sledoval ich pohyb? A ak aj áno, máme personálne kapacity na to aby ich niekto následne išiel „riešiť“, čiže upozorňovať, usmerňovať, pokutovať? A čo ak jednoducho ten človek nechá mobil doma a bude behať po vonku bez neho?

Nie je toto pompézne detektívne opatrenie totálne bezzubé? Skôr by som sa zameral na otázku, či jeho skutočný účel nie je iný. Nezabúdajme, že bezpečnostné opatrenia na úkor slobody prichádzajú vždy postupne a málo kedy zostanú „dočasné“. Ale to je téma na samostatný blog.

Každopádne sa dá predpokladať, že priamo úmerne hystérii a spoločenskej panike bude narastať aj odhodlanie vlád ponechať v platnosti reštrikčné opatrenia. Strach z verejnej mienky bude betónovať v platnosti nielen obmedzenia, ale aj „dočasné“ právomoci vlády. To všetko môže mať nielen politické ale aj ekonomické konzekvencie ako nás to učí história - (historia magistra vitae est!). V roku 1712 nový kráľ Karol III. zvolal do Bratislavy korunovačný snem. Delegátom z oblastí, kde sa vyskytol mor, zakázali účasť. No aj tak sa v Bratislave šírili obavy, či sa do mesta epidémia predsa len nezavlečie. 15. apríla priviezli do mesta korunu z Viedne, 24. apríla 1712 začal snem a 22. mája korunovali nového kráľa. Práve vtedy sa z ničoho nič objavili správy, že medzi služobníkmi účastníkov snemu sa objavili morové príznaky a snem urýchlene skončili. V meste zavládol strach, no nielen z moru, ale aj z karantény, lebo karanténa by znamenala hospodársku katastrofu. V tom čase sa mor už dávno nechápal ako boží trest, za príčinu sa už považovala skazenosť vzduchu a šíril sa vraj dotykom. Postihnuté oblasti sa preto izolovali, čím sa prerušilo zásobovanie i obchod a v dôsledku toho aj výroba. Normálny život prestal fungovať.

Ako vidíme z histórie a ako upozorňuje britský The Daily Telegraph, táto nákaza nie je prvá a zďaleka nie posledná. Asi by sme mali začať rátať s tým, že obdobie rôznych pandémií neskočilo a musíme sa žiaľ pripraviť na možné nákazy, pri ktorých mortalita bude ďaleko vyššia ako pri Covid19. Takže nakoniec platí to čo som napísal v nadpise: všetci umrieme. Raz. Ale majme nádej, že to nebude tak skoro.

Nakoniec ešte pripájam prehľadnú info-grafiku mortality nakazených pri jednotlivých typoch známych vírusov. Vidíme, že náš Covid je zatiaľ len nepobozkaný elév. Tým samozrejme nechcem nijakým spôsobom zľahčovať preventívne opatrenia: umývajte si často ruky a zdržujte sa pokiaľ možno doma.